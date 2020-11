Tragedia sul lavoro in provincia di Foggia: agricoltore travolto e ucciso da un muletto

Tragedia sul lavoro ieri pomeriggio nelle campagne di Bovino, dove un agricoltore di 71 anni ha perso la vita schiacciato da un muletto.

È avvenuto intorno alle 16.30, in contrada Radogna, a pochi chilometri dal comune dei Monti Dauni: secondo le prime ricostruzioni, l'uomo stava utilizzando il mezzo per lavorare sui terreni di sua proprietà, quando - per ragioni da accertare - il muletto si è ribaltato travolgendolo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, costretti a servirsi di una gru per rimuovere il mezzo e recuperare il corpo della vittima, gli operatori del 118 e i carabinieri, che indagano sull'accaduto.