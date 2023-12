Nel Foggiano sequestrati oltre 85mila botti, Capodanno da incubo per i quattrozampe: “Non lasciateli soli”

Negli ultimi 10 giorni dell’anno, sono oltre 85mila i botti illegali sequestrati nel Foggiano. L’ultimo blitz dei finanziari a Cerignola ha permesso di scoprire 37.500 fuochi d’artificio custoditi nel retrobottega di un negozio di elettronica.

Per questa ed altre operazioni l’Enpa, l’Ente nazionale Protezione Animali, ringrazia le forze dell’ordine per “il loro incessante lavoro”, ma alla luce dell’ingente materiale pirotecnico illegale in giro per l’Italia tende a pensare che sarà un capodanno terribile per gli amici a quattro zampe.

“È chiaro che purtroppo anche quest’anno sarà un capodanno da incubo per animali e ambiente - afferma Carla Rocchi, presidente nazionale Enpa - Per quanto diverse città hanno emanato e stanno emanando ordinanze anti fuochi d’artificio, abbiamo visto già gli scorsi anni che senza controlli i divieti vengono totalmente ignorati e mi sembra improbabile che i vigili delle varie città vadano a mezzanotte in giro a fare multe”.

L’ordinanza anti-botti è in vigore anche a Foggia fino al 7 gennaio compreso. L’assessorato comunale alle Politiche Sociali, retto da Simona Mendolicchio, con delega al randagismo, ha lanciato anche una campagna di sensibilizzazione, ‘Festeggiare, senza spaventare’.

“Sono convinta che assisteremo ancora una volta alla maleducazione di chi fa i botti, lancia petardi e quant'altro di pericoloso senza avere rispetto per la vita dei migliaia di animali selvatici che moriranno per il loro il becero divertimento – prosegue la presidente Enpa - Lancio un appello accorato a chi gli animali li ha in casa: non lasciateli soli. Ci sono tutta una sera di precauzioni per proteggerli e Enpa lo ricorda ogni anno nel suo vademecum, ma fondamentale è non lasciarli soli. Dietro al luccichio dei fuochi e ai giochi di colore - conclude Rocchi - c’è sangue e morte. Se i bambini sapessero che dietro questi spettacoli non c’è magia o fiaba bensì la morte di migliaia di uccelli e di moltissimi animali d’affezione che scappano terrorizzati, sicuramente sarebbero i primi a ribellarsi”.

Il 45% dei cani, quando sente i fuochi di artificio, mostra segni di paura, atteggiamenti di ansia, panico o fuga. Nel suo vademecum, Enpa dispensa alcuni consigli ai proprietari. Innanzitutto, verificare che il microchip del pet sia leggibile dal veterinario. È anche una buona idea attaccare una medaglietta di identificazione al collare.

Enpa suggerisce, inoltre, di assicurarsi che la casa e il giardino siano il più possibile a prova di fuga e che tutte le porte e le finestre siano chiuse saldamente. Se possibile, controllare che il cane non abbia accesso alle porte che conducono all'esterno, specialmente quando le persone entrano o escono da casa. Proteggere eventuali vie di fuga nel giardino, per ogni evenienza, e assicurarsi che tutti in casa sappiano che devono essere veloci per aprire e chiudere

Come mantenere il cane sicuro e calmo durante i fuochi d'artificio? I consigli della esperta cinofila Enpa, Giusy D’Angelo: “Anche se il tuo cane trascorre la maggior parte del suo tempo all'aperto, portalo dentro durante i fuochi d'artificio. Questo gli impedirà di fuggire quando si sente spaventato, il che può metterlo in pericolo. Crea uno spazio sicuro: se il tuo cane è abituato alla cuccia, rendi disponibile la sua cuccia, poiché probabilmente è già uno spazio sicuro per lui. Altrimenti, mettilo in un bagno o in un'altra piccola stanza con musica classica, ma ancor meglio sarebbe usare audiolibri - prosegue l'esperta - è stato dimostrato che ascoltare la voce umana con una corretta cadenza induce i cani a regolare respirazione e battiti cardiaci o rumori neutri per aiutare a soffocare il boom dei fuochi d'artificio. Arricchisci la sua stanza con oggetti che creino un ambiente tridimensionale dove lui può mostrare il suo bisogno. Mettersi sopra la cuccia, nascondersi sotto le coperte o afferrare un gioco può farlo sentire maggiormente a proprio agio. Puoi incrementare il benessere attraverso gli odori per cui, oltre a contaminare la stanza con odori che conosce e lo rende sicuro, aggiungi odori nuovi che stimolino un’attività olfattiva mirata alla serenità".

Infine, un cappotto aderente potrebbe aiutare l'animale a rilassarsi.