Follia di Capodanno: lanciano botti da un palazzo su un'auto in sosta, tettuccio e parabrezza sfondati

Ha sporto denuncia ai carabinieri, contro ignoti, il proprietario della Lancia Musa che la notte di Capodanno, durante i festeggiamenti, è stata danneggiata dall'esplosione di un grosso petardo lanciato verosimilmente da un palazzo. L'auto si trovava parcheggiata in via Guido De Stisi angolo via Francesco Figliola. Il 'botto' ha sfondato cappotta e parabrezza, provocando danni che ammonterebbero a circa 3mila euro. "Aiutateci a risalire al colpevole" l'appello di Roberto, amareggiato e indignato per l'accaduto.

L'episodio fa il paio con il clima da guerriglia urbana registrato in Corso del Mezzogiorno, nei pressi delle palazzine dell'Onpi, dove sono stati incendiati e lanciati in strada alcuni cassonetti dell'immondizia (il video) e dove dal tettuccio di un'auto in versione rally, sono estati esplosi i botti per festeggiare il 2023 (il video).

In piazza Medaglie d'Oro, invece, un grosso albero ha preso fuoco (il video).