A Borgo Tre Titoli l’acqua tarda ad arrivare, i residenti tornano in Comune: "Vogliamo una risposta"

Non c’è pace per i residenti nel ‘ghetto’ di Borgo Tre Titoli. A due settimane dalle garanzie giunte dal Comune di Cerignola di installare due nuove taniche nella parte della borgata sprovvista di acqua, nonostante il sopralluogo effettuato dai tecnici dell’Ente, l’acqua ancora non si vede.

La denuncia arriva dagli stessi residenti con il supporto di Campagne in Lotta: “Alle richieste di spiegazioni, il Comune, che aveva promesso di terminare i lavori entro questa settimana, non risponde o temporeggia”, denunciano gli e le abitanti di Borgo Tre Titoli, che ormai dal 2016 devono fronteggiare una costante emergenza acqua, “da quando le taniche e i bagni che c’erano sono stati portati via e mai sostituiti. Da allora chi vive in questa parte più isolata del borgo è costretto a spostarsi per riempire i bidoni”, raccontano.

Per questo motivo, una delegazione dei residenti si è recata stamani nuovamente presso il Comune di Cerignola “per ricevere risposte precise e una presa in carico non solo dell'installazione immediata delle nuove taniche, ma anche della manutenzione e della pulizia di queste e quelle già presenti”.

“Non dimentichiamo – concludono – che Cerignola è tra i maggiori beneficiari dei fondi del Pnrr destinati agli alloggi (e ai relativi servizi) per i lavoratori e le lavoratrici delle campagne, che però vengono sistematicamente ignorati nel momento in cui c'è da decidere come impiegare questi soldi pubblici. Sono anni che lottiamo per ottenere non solo l'acqua, ma case vere, contratti regolari e documenti. Oggi pretendiamo una risposta, acqua per tutti subito”.