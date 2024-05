Paura a Borgo Incoronata: rapinato bar-tabacchi, tre malviventi in azione all'alba

Rapina all'alba a Borgo Incoronata, dove tre persone - tutte a volto coperto e, pare, disarmate - hanno fatto irruzione nel bar-tabacchi di via Centro Incoronata portando via l'incasso (circa 250 euro) e tabacchi lavorati. Il fatto è successo alle 5 del mattino. La rapina è durata una manciata di minuti e non si registrano feriti o contusi. Sull'accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri, che stanno verificando la presenza di telecamere utili in zona.