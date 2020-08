Foggia, al via la bonifica del terreno tra via Natola e via Grassi. Abbattuta baracca abusiva: "Condizioni igieniche critiche"

Bonificata l'area cittadina ricompresa tra via Natola e via Grassi, a Foggia. Questa mattina sono iniziate le operazioni di bonifica e messa in sicurezza nel terreno di proprietà privata, situato a due passi da un centro commerciale e dall'area del mercato settimanale.

Con la piena collaborazione dei proprietari del terreno e l'intervento della polizia locale si è potuta abbattere una baracca abusiva dove, solitamente, stazionavano alcuni nomadi e che versava in condizioni igienico sanitarie critiche. Con la bonifica dell'intera area, inoltre, è stato scongiurato anche il rischio di incendi.