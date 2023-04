Quattro bombe a mano 'spuntano' in un terreno a San Giovanni Rotondo: ordigni neutralizzati

Quattro bombe a mano, in perfetto stato di conservazione e verosimilmente risalenti alla Seconda Guerra Mondiale, sono state individuate e fatte brillare in un terreno in agro di San Giovanni Rotondo, in località 'Coppa Cicuta'.

I potenti ordigni, ad alto potenziale esplosivo e suscettibili di instabilità d'innesco, sono stati neutralizzati questa mattina, in perfetta sicurezza, grazie all'intervento degli artificieri dell'Esercito Italiano, appartenenti all'11° Reggimento Genio Guastatori di Foggia, unità alle dipendenze della Brigata Meccanizzata 'Pinerolo' di Bari.

Le operazioni di bonifica si sono svolte in una manciata di ore, in un'area agricola rupestre, senza arrecare particolari disagi alla popolazione. Preventivamente, il sindaco di San Giovanni Rotondo, Michele Crisetti, aveva disposto l'evacuazione preventiva di tutta la popolazione ricompresa nel raggio di 500 metri dal punto di ritrovamento dell'ordigno".