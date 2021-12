Ruspe in azione nel ghetto di Stornara: al via la bonifica del campo

Al via la bonifica del ghetto di Stornara, dove 10 giorni persero la vita due fratellini di 2 e 4 anni, morti in un terribile rogo. L'azione di pulizia andrà avanti per circa 20 giorni. L'accampamento è oggetto di una serie di interventi programmati da prefettura e Regione Puglia, nell'ambito di una riunione monotematica del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica indetto all'indomani della tragedia | IL VIDEO