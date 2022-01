Due bombe nel giro di un'ora, la criminalità alza il tiro: nel mirino concessionaria e profumeria a San Severo

Due attentati dinamitardi sono stati messi a segno nella notte a San Severo, poco prima delle 4 e intorno alle 5. Nel mirino due attività: si tratta della profumeria Afrodite di viale due Giugno e della nota rivendita di auto Romano Opel di via Giustino Fortunato.

Le deflagrazioni, avvenute nel giro di un’ora, sono state fortissime, avvertite in tutto il quartiere. "E' stata fortissima, sono stata svegliata dal boato" scrive un abitante sul web. I danni sono ingenti.

Sul posto, è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza la zona, mentre i carabinieri hanno avviato le indagini del caso. Al vaglio degli inquirenti le immagini delle telecamere presenti in zona. Quelle di una attività commerciali avrebbero ripreso due giovani arrivare a bordo di un monopattino, piazzare l'ordigno e fuggire via.