Assalto ai postamat di Stornara e Stornarella: danni per l'esplosione e locali inagibili, arrivano gli uffici postali mobili

Due assalti ad altrettanti postamat a Stornara e Stornarella nel giro di 48 ore, ma entrambi falliti, il 22 e il 24 novembre scorso, hanno costretto Poste Italiane a correre ai ripari e a ripristinare il servizio attraverso le strutture mobili, che, appunto, sostituiscono gli uffici postali, ancora inagibili in seguito ai recenti attacchi criminosi, sui quali indagano i carabinieri. Ingenti i danni

Le sedi sono in grado di garantire tutti i servizi, sia postali che finanziari. Gli uffici postali mobili sono posizionati sul retro dell’ufficio di Stornara, in via Santa Maria della Stella, e antistante l’ufficio di Stornarella, in Corso Garibaldi. Osserveranno i consueti orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35.