Conte sulle bombe nel Foggiano: "La risposta delle istituzioni alla mafia sia più robusta"

Anche l'ex premier Giuseppe Conte è intervenuto sulle intimidazioni, ben tre nelle ultime 24 ore, ai commercianti di San Severo e di Foggia. Nella notte tra il 3 e il 4 gennaio, nel giro di un'ora, ignoti hanno piazzato e fatto esplodere un ordigno in via Giustino Fortunato e un altro in viale Due Giugno. Mentre nel capoluogo dauno, intorno alle 2.30 della scorsa notte, la criminalità ha colpito un negozio di fiori in via Guido Dorso.

"Nel Foggiano la voce dello Stato deve essere più forte del boato degli ordigni esplosi di fronte a negozi e attività in questi giorni. Chiedo ai cittadini di essere vicini alle persone che hanno subito questi vili attacchi, in questa lotta bisogna restare uniti. Il Movimento 5 Stelle pretende che il Governo rafforzi ulteriormente i presidi a difesa della legalità, delle famiglie e delle imprese che in quel territorio da anni dicono basta alla criminalità, alle attività dei clan e della mafia. Dopo le operazioni e gli arresti di questi ultimi anni è il momento di irrobustire ancor di più la risposta delle istituzioni con decisione, forza e intransigenza"

L'on. Carla Giuliano ha scritto al ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, per richiedere immediati interventi strutturali rafforzamento stabile del personale ed elevazione del commissariato di San Severo a struttura dirigenziale di primo livello. "Facendo seguito agli intercorsi contatti informali intrattenuti con il sottosegretario Sibilia, scrivo per sottoporre alla Sua attenzione la gravissima situazione criminale attuale in cui versa la città di Foggia, che questa notte è stata svegliata da un ordigno esplosivocollocato dinanzi ad un negozio, e tutta la provincia di Foggia, edin particolare la mia città, San Severo, teatro nella notte del 3 gennaio scorso di un duplice attentato dinamitardo a danno di due note attività commerciali cittadine.

A seguito dei ripetuti e gravissimi episodi criminosi che, soprattutto nell’ultimo periodo, hanno visto coinvolta la Provincia di Foggia - basti ricordare il gravissimo evento criminoso dell’11 luglio u.s. avvenuto a San Severo (FG), che è sfociato in un omicidio di un 42enne - omicidio commesso tra la folla che festeggiava la vittoria della Nazionale di calcio - avvenuto in conseguenza di un agguato che ha coinvolto, come vittima, anche un bambino dell’età di anni 6, ed il successivo omicidio del 14 agosto scorso verificatosi sempre a San Severo (FG), a seguito di un agguato che ha visto il ferimento di due persone tra cui un bambino di appena 12 anni, è urgente porre in essere interventi strutturali nella mia città e nella mia Provincia, con incremento del personale e con l’elevazione del Commissariato della Polizia di Stato di San Severo a Commissariato di primo livello, diretto da un primo dirigente.

È il momento nel quale lo Stato deve dimostrare ancora una volta di voler affrontare e vincere la sfida ormai da tempo lanciatagli dalla feroce e pervasiva criminalità del territorio. L’ennesimo episodio che impone una svolta è il duplice attentato dinamitardo avvenuto la scorsa notte a San Severo. Uno degli ordigni è stato collocato presso una notissima concessionaria di auto posta a Brevissima distanza dal palazzo che ospita gli uffici del Gruppo Guardia di Finanza della città. Occorrono predisporre con urgenza ulteriori strumenti di contrasto maggiormente adeguat i ed incisivi. A fronte dei gravissimi e ripetuti episodi criminali che stanno funestando il territorio di Capitanata ed in particolare la città di San Severo, Le chiedo di essere informata circa lo stato dell’iter da me sempre sollecitato di elevazione del Commissariato di San Severo a struttura di primo livello - con conseguente automatico adeguamento della suddetta struttura a tale status sia in termini di risorse tecniche che di personale impiegato. Inoltre, Le chiedo dì essere informata circa l’inserimento di nuovo personale di polizia a breve termine, anche in vista della quiescenza prossima di parte dell’attuale personale".

Così l'assessore al Welfare Rosa Barone: "Le vittime di questi attentati devono sapere di non essere sole: dobbiamo fare rete intorno a loro per supportarle. Lo Stato c’è e in questi mesi ha dato risposte importanti al territorio e continuerà a far sentire sempre più forte la sua presenza. Chiederò al presidente della commissione di studio e inchiesta sulla criminalità in Puglia Renato Perrini di ascoltare in audizione l’associazione antiracket di Foggia che si presenterà ufficialmente alla città il prossimo 17 gennaio, per capire quale sia la situazione in città e cosa possiamo fare noi istituzioni per supportare gli imprenditori che decidono di denunciare. Di particolare importanza sarà anche il consiglio monotematico sulla Capitanata, in cui andranno prese decisioni importanti. Le istituzioni ci sono e i cittadini devono sentire la nostra presenza accanto a loro”