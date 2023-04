Notti di esplosioni e danni nel Foggiano: i colpi della banda della 'marmotta', bancomat e postamat nel mirino

Gli istituti bancari e gli uffici postali della provincia di Foggia, principalmente quelli dell'area dei Monti Dauni, da un po' di settimane sono finiti nel mirino della banda della 'marmotta'. Sono cinque gli episodi registrati in pochi mesi.

Nella notte del 13 novembre 2022, ad Ordona, ignoti avevano assaltato lo sportello bancomat della BPer, filiale della Banca Popolare dell'Emilia Romagna, di via Irpina, mai più ripristinato.

La stessa cittadina dei Cinque Reali Siti è stato oggetto di un analogo episodio il 26 marzo, poco dopo la mezzanotte, quando i malviventi hanno fatto saltare in aria lo sportello bancomat delle Poste, l'unico attivo in paese.

Era fallito anche l'assalto del 7 dicembre al bancomat della Popolare di Bari di via Fontana Nuova a Deliceto.

Il 19 marzo era stato preso di mira lo sportello 'Postamat' di via Alessandro Manzoni ad Ascoli Satriano, per il quale si è resa necessaria l'attivazione di un ufficio mobile. Ingenti infatti i danni. Tuttavia i criminali non erano riusciti a portare a termine il colpo.

L'ultimo in ordine di tempo è avvenuto nella notte tra il 31 marzo e il 1 aprile a Sant'Agata di Puglia. La banda ha assaltato la filiale dell'Intesa San Paolo riuscendo a guadagnare la fuga con un bottino da 30mila euro.