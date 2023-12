Paura a Foggia, bomba carta esplode davanti a un'abitazione: vetri in frantumi e inferriata divelta

Un forte boato, nella notte del 5 dicembre, intorno alle 2, ha fatto sobbalzare dal letto i residenti di via San Lorenzo e della zona dei quartieri Settecenteschi di Foggia. Ignoti hanno posizionato e fatto esplodere un ordigno davanti a un pianterreno. La deflagrazione ha provocato danni all'inferriata e alla porta vetrata dell'ingresso. L'esplosione è stato così potente da causare la rottura dei vetri di un appartamento di fronte.

I proprietari avrebbero sostenuto di non aver mai ricevuto minacce o avvertimenti. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco e a un'ambulanza del 118, è intervenuta anche la Polizia Scientifica per i rilievi. Indagini in corso per capire la natura del gravissimo episodio. Per fortuna non ci sono stati feriti, ma un fortissimo spavento.