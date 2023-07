Notte di paura nel Foggiano: esplosioni e incendi davanti a due abitazioni

Notte di esplosioni in provincia di Foggia. Secondo le primissime informazioni, nella notte i vigili del fuoco sono intervenuti per due gravi episodi: gli operatori del 115 di via San Severo hanno domato le fiamme di un incendio provocato da una esplosione all'esterno di un'abitazione di via Carlo Pisacane.

Successivamente, i colleghi di Cerignola sono intervenuti per un analogo episodio, in via Tommaso Campanella. Al momento non è chiaro se si sia trattato di un incendio o di un ordigno. Le forze dell'ordine indagano per risalire agli autori dei due avvertimenti. Ingenti i danni.