Bomba a San Severo: portone e auto danneggiati dall'esplosione

Esplosione nella notte a San Severo in via Morgagni. Una bomba carta ha danneggiato lievemente una Ford Fiesta parcheggiata ai margini della carreggiata e un portone di ingresso di un'abitazione.

Sono in corso le operazioni di acquisizione delle telecamere presenti in zona. Al momento non è possibile stabilire se si tratti di un atto doloso, meno che mai a chi fosse indirizzato l'avvertimento.

L'auto e l'abitazione sono riconducibili a due persone diverse. La bomba carta sarebbe verosimilmente esplosa al centro della strada. Indagano i carabinieri.