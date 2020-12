Potente ordigno davanti a un'abitazione di Rignano: pacco-bomba danneggiato dalla pioggia, era in una valigia

Intimidazione a Rignano Garganico, dove ignoti hanno piazzato un potente ordigno davanti all'abitazione - in pieno centro abitato - di un uomo del posto.

Il fatto è successo nella serata di ieri. La bomba rudimentale non ha provocato danni solo perchè pioggia e umidità hanno danneggiato l'innesco. Secondo le prime informazioni raccolte, l'ordigno era nascosto all'interno di una valigia, poggiata alla porta dell'abitazione per il tramite di una stampella.

Artigianale la 'composizione' dell'ordigno: un congegno fatto sostanzialmente di liquido infiammabile, 'diavolina' e numerosi esplosivi tipo 'cipolla'.

Sull'accaduto sono in corso gli accertamenti dei carabinieri. L'ordigno è stato recuperato e messo in sicurezza dagli artificieri giunti da Bari, che lo hanno analizzato e fatto brillare in un luogo sicuro.