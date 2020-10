Salta in aria il 'postamat' di Castelluccio Valmaggiore: boato nella notte, tre uomini in azione fuggono col malloppo

Un colpo fallito e uno a segno, tutto nella stessa notte, tutto in un piccolo paese dei Monti Dauni.

E' quanto accaduto la scorsa notte, a Castelluccio Valmaggiore, dove una banda di criminali ha preso di mira, sia il bancomat della filiale Bper (fallendo), in piazza Soldato Campanaro, sia lo sportello automatico del vicino Ufficio Postale, in via Salita Borgo.

Qui il colpo è andato a segno, anche se l'ammontare del bottino non è stato ancora quantificato (ad una prima stima non arriverebbe ai 3mila euro). Sulla vicenda sono in corso gli accertamenti dei carabinieri, che hanno acquisito i filmati delle telecamere della videosorveglianza presenti nei due istituti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ad agire, secondo le prime informazioni, sarebbero state tre persone incappucciate (forse un quarto complice era in auto), giunte sul posto a bordo di un Suv. Indagini in corso.