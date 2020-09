Bomba a San Severo: l'esplosione davanti alla sede di un'agenzia immobiliare, danni ingenti dentro e fuori

Tornano le bombe in provincia di Foggia. La scorsa notte una bomba carta è scoppiata davanti alla sede di Tecnocasa in via Checchia Rispoli. La deflagrazione, oltre spaventato e svegliato i residenti del quartiere, ha provocato enormi danni sia all'esterno che nei locali dell'agenzia immobiliare. Indagano i carabinieri. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco.

