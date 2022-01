Fabio e Claudia, i titolari della profumeria colpita da una bomba: "Abbiamo bisogno del vostro supporto"

Centinaia di messaggi di solidarietà all'indirizzo dei titolari della concessionaria d'auto Romano Opel e della profumeria Afrodite. La San Severo perbene non si piega, anzi, si stringe attorno alle vittime delle due bombe fatte esplodere nella notte tra il 3 e il 4 gennaio in via Giustino Fortunato e in viale 2 Giugno. Ingenti i danni, anche sei auto, il portone di un condominio e i vetri di un'abitazione sono stati danneggiati. Le telecamere di una delle due attività avrebbero ripreso due soggetti in monopattino piazzare la bomba e darsi immediatamente alla fuga.

La città sembra aver raccolto l'invito a restare uniti e a non abbassare la guardia del sindaco Francesco Miglio, che ieri si è rivolto alle vittime del racket delle estorsioni, invitandole a denunciare gli aguzzini. Il primo cittadino ha chiesto più uomini e mezzi di polizia in città da impiegare soprattutto nelle ore notturne.

La paura delle bombe è ritornata anche a Foggia, poche ore fa ignoti hanno fatto saltare la saracinesca di un negozio di fiori di via Guido Dorso.

Intanto Fabio e Claudia, titolari della nota profumeria Afrodite, chiedono il supporto dei sanseveresi: "Chi ci conosce sa quanti anni abbiamo dedicato al nostro amato lavoro. Per quanti anni abbiamo deciso di impegnarci per il nostro amato lavoro. Chi ci conosce sa che ci diamo da fare investendo tempo, perché la vera ricchezza è il tempo e noi abbiamo deciso di investire molto tempo, quindi il tempo non va sprecato. Ci hanno insegnato che un impegno va portato a termine e insegneremo hai nostri figli questo. Chi ci conosce sa che abbiamo bisogno di voi, dei vostri messaggi, del vostro supporto perché in questi momenti quello che serve è la solidarietà!"