Salta in aria sportello delle Poste, ad agire nella notte un gruppo di banditi: la bomba in via Magnani a Lucera

Al momento non è chiaro se i malviventi siano riusciti o meno ad entrare in possesso del denaro. Al vaglio dei militari, i filmati delle telecamere di videosorveglianza dell'istituto postale e della zona.

Nella deflagrazione, il postamat è andato completamente distrutto; danni anche agli altri locali degli uffici postali che resteranno chiusi al pubblico fino alla messa in sicurezza. Sul posto è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco e dei carabinieri, che seguiranno le indagini del caso.

Bomba a 'Lucera 2', dove intorno alle 2 della scorsa notte ignoti hanno fatto saltare in aria lo sportello automatico degli uffici postali di via Anna Magnani.

