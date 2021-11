Bomba a postamat nel Foggiano: la banda della 'marmotta' ci riprova ma è un altro fiasco

La banda della 'marmotta' ci riprova, ma è un altro fiasco. Dopo l'assalto (fallito) al postamat di Stornarella, malviventi prendono di mira l'Atm dell'ufficio postale della vicina Stornara. Ma anche in questo caso il colpo è fallito.

Il fatto è successo intorno alle 4 della scorsa notte, quando un gruppo - composto da due persone a quattro persone - ha preso di mira lo sportello di via Santa Maria La Stella, posizionando all'interno la 'marmotta' esplosiva. La deflagrazione è stata potente, ma non abbastanza da danneggiare la cassa.

Così, anche in questo caso, per i malviventi non è rimasta altra possibilità, se non quella di fuggire a mani vuote. Sull'accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri, che stanno acquisendo i filmati delle presenti in zona. Non si esclude che, ad agire, sia stata la stessa banda. Ancora da valutare i danni causati agli uffici dall'esplosione.