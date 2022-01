Danni per 80mila euro a 'Pirolandia', due mesi fa una lettera. Il titolare: "Non posso rivelare il contenuto"

Ammonterebbero a un massimo di 80mila euro il bilancio dei subiti da Massimo Ricciardi, titolare di Pirolandia, l'attività di fuochi pirotecnici di via Leone Miucci, a San Severo, finita la scorsa sotto le bombe della criminalità insieme al salone 'Parrucchieri Li Quadri' di via Leccese, angolo viale Checchia Rispoli, quest'ultimo completamente distrutto dall'esplosione e dalle successive fiamme (guarda il video).

L'ansa ha ribattuto alcune dichiarazioni che avrebbe rilasciato Riccardi circa una lettera dal contenuto sconosciuto che ignoti, il 5 novembre dello scorso anno, gli avrebbero fatto trovare sotto alla saracinesca del negozio: "Non posso dire il contenuto". Ad eccezione di quella missiva, l'esercente ha comunque escluso di aver mai ricevuto minacce: "Non ho paura, fobbiamo essere più tutelati dalle forze dell'ordine. Noi commercianti se non badiamo noi stessi alla nostra attività questi domani diventano i padroni". Ricciardi sembra non volersi assolutamente arrendere, anzi, rilancia: "Devo fare il negozio nuovo, mi rifarò in una settimana".

Questa mattina il sindaco Francesco Miglio si è recato sui luoghi colpiti dalle bombe. Davanti a uno scenario di guerra ha rivolto un appello al ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, alla quale ha chiesto una visita in città - "altrimenti veniamo noi a Roma" - e una strategia per contrastare realmente la criminalità organizzata e il racket delle estorsioni, presunto motivo per il quale in una settimana nella città dell'Alto Tavoliere sono state piazzate e fatte esplodere quattro ordigni.