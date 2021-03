Bomba perito, l'avvocato della vittima dopo le parole del procuratore: "Onesto cittadino che ha collaborato riferendo tutto quello che sa"

L'avvocato Sergio Ciccarelli, "per conto e nell'interesse del mio assistito, sig. Amedeo Matera", con riferimento all’articolo 'Rifiuta pratica e viene ‘punito’ con una bomba. Vittima “quasi si rammaricava". L’intercettazione. "Era meglio se non scoprivano niente", dichiara quanto segue:

"Il procuratore capo, dott. Ludovico Vaccaro, ha inopinatamente diffuso alcune frasi della vittima contenute in intercettazioni telefoniche, esponendola alla pubblica disapprovazione. Il procuratore, cedendo a superficiali sociologismi, ha mescolato affermazioni suggerite da paura e timore, più che giustificati dal contesto locale, con un comportamento di omessa collaborazione, mentre in questo caso la vittima – malgrado la paura – ha riferito agli inquirenti tutto ciò di cui era a conoscenza, non tralasciando od omettendo alcuna circostanza. Un onesto cittadino ha esercitato correttamente il suo mestiere e per questa ragione è vittima di un attentato bombarolo; ha collaborato con gli inquirenti riferendo tutto quello che sa, senza nulla tralasciare o tacendo, ma viene stigmatizzato per i timori che ha manifestato in privato. Non crediamo che simili atteggiamenti siano i più idonei per rinsaldare fiducia e affidamento nelle istituzioni".