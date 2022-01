Salone devastato da una bomba: l'attività avvolta dalle fiamme, le immagini video che indignano San Severo

Le immagini video della bomba in via Leccese, angolo viale Checchia Rispoli, fatta esplodere presso l'attività Parrucchieri Li Quadri, girate dal balcone di una abitazione

Hanno fatto il giro del web e delle chat, le immagini riprese dalla finestra di un'abitazione, a San Severo, dove intorno alle 3 della scorsa notte, ignoti hanno piazzato e fatto esplodere un ordigno nell'attività 'Parrucchieri Li Quadri' di via Leccese angolo viale Checchia Rispoli. Prima una esplosione, fortissima e avvertita nel quartiere, poi le fiamme che hanno avvolto e distrutto il noto salone della città dell'Alto Tavoliere. E’ la quarta bomba dall’inizio dell’anno nella città dei campanili con quella registrata poco dopo in via Leone Miucci, in danno della rivendita di fuochi pirotecnici 'Pirolandia', e le due della notte del 4 gennaio di via Giustino Fortunato ai danni della concessionaria d’auto Romano e quella di viale 2 Giugno che ha provocato ingenti danni alla profumeria Afrodite (i dettagli).