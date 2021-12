Forte esplosione nella notte, bomba in una farmacia: danni per 50mila euro

Tornano le bombe a Monte Sant'Angelo. Boato nella notte, dove ignoti hanno posizionato e fatto esplodere un ordigno rudimentale in danno di una farmacia in viale Manfredi. Il fatto è successo intorno all'1.30: la deflagrazione è stata fortissima ed è stata udita dall'intero paese. Ingenti i danni causati all'esercizio, stimati in oltre 50mila euro. Sull'accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri, che stanno acquisendo i filmati delle telecamere dell'attività e quelle presenti in zona.