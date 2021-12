Forte esplosione nella notte, bomba in una farmacia: danni per 50mila euro

Tornano le bombe a Monte Sant'Angelo. Boato nella notte, dove ignoti hanno posizionato e fatto esplodere un ordigno rudimentale in danno della farmacia 'Simone' di via Manfredi, al civico 115. Il fatto è successo intorno all'1.30: la deflagrazione è stata fortissima ed è stata udita dall'intero paese. Ingenti i danni causati all'esercizio, stimati in oltre 50mila euro. Sull'accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri, che stanno acquisendo i filmati delle telecamere dell'attività e quelle presenti in zona.

"Carissimi concittadini, stanotte qualcuno ha posizionato davanti alla serranda della nostra farmacia una bomba che deflagrando ha provocato ingenti danni Speriamo domani di riuscire ad aprire. Ai signori che vanno dimostrando al mondo chi sono con questi gesti, mi sento di dire una sola cosa: non è mai troppo tardi per diventare uomini" il commento del titolare. Lo schieramento civico 'La Rinascita Possibile' condanna fermamente l'azione criminale ed esprime la propria solidarietà alla titolare della farmacia e ai suoi dipendenti. "Le forze dell’ordine sapranno assicurare alla giustizia i responsabili di questo vile atto delinquenziale"