Bomba nella notte, salta in aria farmacia. La titolare agli autori: "Per diventare uomini non è mai troppo tardi"

Tornano le bombe a Monte Sant'Angelo. Boato nella notte, dove ignoti hanno posizionato e fatto esplodere un ordigno rudimentale in danno della farmacia 'Simone' di via Manfredi, al civico 115. Il fatto è successo intorno all'1.30: la deflagrazione è stata fortissima ed è stata udita dall'intero paese. Ingenti i danni causati all'esercizio, stimati in oltre 50mila euro. che stanno acquisendo i filmati delle telecamere dell'attività e quelle presenti in zona.

"Carissimi concittadini, stanotte qualcuno ha posizionato davanti alla serranda della nostra farmacia una bomba che deflagrando ha provocato ingenti danni Speriamo domani di riuscire ad aprire. Ai signori che vanno dimostrando al mondo chi sono con questi gesti, mi sento di dire una sola cosa: non è mai troppo tardi per diventare uomini" il commento sui social della titolare, compagna del comandante della locale stazione dei carabinieri.

I militari dell'Arma, che indagano sull'accaduto, hanno acquisitio i filmati delle telecare dell'attività e quelle presenti. All'Ansa Raffaella Simone ha sostenuto di non aver ricevuto alcun tipo di intimidazione. "Non è una bella esperienza però si supera. Non me lo spiego, vorrei capire cosa significa. Al momento non so darmi alcuna spiegazione"

"Una notizia che ci addolora e che ci fa tanta, tanta rabbia". Così il sindaco Pierpaolo D'Arienzo: "Sono andato a trovare Raffaella per far sentire forte la nostra vicinanza e quella di tutta la comunità. Assieme ai suoi collaboratori, era già intenta a risistemare per tornare subito a lavorare. Aveva la voce tremante, ma nonostante tutto pronta a ripartire. Le ho detto che non è sola, che non sono soli. E che tutta la città è con loro. La sua attività ha subito notevoli danni".

Il sindaco di Monte Sant'Angelo ha aggiunto: "Il danno peggiore continua a subirlo anche la nostra comunità. Il danno più grande siete voi criminali: voi che piazzate bombe, voi che delinquete, voi che pensate di farci paura con atti intimidatori. Sappiate che i danni si possono aggiustare; le vetrate saranno ricomposte. Anche la nostra comunità, ne sono certo. Tornerà a splendere di sola bellezza. Ma voi no! Voi starete sempre nell’ombra. Noi, invece, nella luce! Dalla parte giusta, dalla parte della legalità e della giustizia. Dalla parte dello Stato. Forza Raffaella, forza Monte Sant’Angelo! Ce la faremo".

Lo schieramento civico 'La Rinascita Possibile' condanna fermamente l'azione criminale ed esprime la propria solidarietà alla titolare della farmacia e ai suoi dipendenti. "Le forze dell’ordine sapranno assicurare alla giustizia i responsabili di questo vile atto delinquenziale".