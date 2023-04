Colpo da oltre 20mila euro nel Foggiano: la 'banda della marmotta' fa saltare in aria il Postamat di Stornara

Furto con esplosivo nella notte, a Stornara, dove ignoti hanno colpito lo sportello automatico degli uffici postali di via Santa Maria La Stella.

Il fatto è successo intorno alle 3.30, quando i malviventi, utilizzando la classica 'marmotta' esplosiva, hanno danneggiato il postamat; sventrata la cassa contenente il denaro, interamente asportato dai malviventi (si stima tra i 20 e i 25mila euro). Il 'botto' è stato nettamente udito in tutto il paese, ma non sono stati registrati danni collaterali ad auto o abitazioni vicine.

Sull'accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri che hanno già acquisito i filmati delle telecamere presenti in zona ed espletato i rilievi tecnici del caso. Si tratta del quarto furto con esplosivo registrato nelle ultime settimane (due falliti e due a segno) nel Foggiano, in danno di uffici postali o bancari di Capitanata (continua a leggere).