Bomba in un cantiere sul Gargano: danni ingenti all'escavatore di una ditta

Atto intimidatorio a Rignano Garganico, dove ignoti hanno danneggiato un mezzo escavatore impiegato in paese per l'esecuzione di alcuni lavori pubblici. Il fatto è successo in via Ripa Forestelle, alla periferia del paese.

L'intimidazione è avvenuta attraverso l'esplosione di un ordigno artigianale, lanciato nell'abitacolo del mezzo, che ha innescato l'incendio e danneggiato l'escavatore di proprietà di una azienda di Apricena.

L'accaduto è all'attenzione dei carabinieri, giunti sul posto con i colleghi della Scientifica.