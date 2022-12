Boato a Deliceto: salta in aria bancomat della Popolare di Bari, l'assalto però fallisce

Assaltato bancomat, nella notte, a Deliceto. È successo intorno alle 2.30, quando ignoti hanno piazzato un ordigno esplosivo sulla tastiera dello sportello automatico della filiale della Banca Popolare di Bari, in via Fontana nuova.

L'esplosione è stata fortissima ed è stata nettamente udita in gran parte del paese: nonostante il 'botto', la cassa dell'Atm ha retto e per i malviventi non è rimasta altra possibilità se non quella di fuggire a mani vuote. Ingenti i danni causati alla struttura; non si registrano, invece, al momento, danni collaterali ad automobili e strutture presenti nelle vicinanze.

Sull'accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri, che hanno già acquisito i filmati delle telecamere a circuito chiuso dell'istituto di credito e quelli presenti in zona e lungo la possibile via di fuga dei malviventi. Indagini in corso.