Boscaglia non è più l'allenatore del Foggia: l'addio prima dell'esplosione davanti alla sua abitazione

Un grosso petardo è stato fatto esplodere, ieri sera, nei pressi dell'abitazione di Roberto Boscaglia. ll fatto è successo nella tarda serata di ieri, in zona viale Europa: l'ordigno è stato lanciato da ignoti all'interno del cortile privato del condominio, dove è poi deflagrato. L'esplosione è stata udita in tutto il vicinato, ma - stando alle prime informazioni - non avrebbe causato grossi danni (ad eccezione di una finestra danneggiata dall'onda d'urto), nè feriti. Sull'accaduto sono in corso gli accertamenti dei carabinieri che, al momento, procedono per danneggiamento. Al vaglio dei militari la presenza di telecamere utili in zona.

Il Calcio Foggia 1920 - con un comunicato inoltrato intorno alle 9 - ha fatto sapere che alle 21 di martedì 27 settembre - prima dell'avvertimento al mister avvenuto intorno alle 22.30 - è avvenuta la risoluzione consensuale del contratto che legava il tecnico della prima squadra con il club rossonero. "Gli auguriamo le migliori fortune per il futuro".

Un esito scontato, la cui ufficializzazione, però, tardava ad arrivare a causa di alcune frizioni emerse nel corso della trattativa. Boscaglia saluta Foggia dopo cinque partite e uno score tutt’altro che memorabile: una vittoria, tre sconfitte (due delle quali in casa) e un pareggio, undici reti subite e solo tre realizzate. Un epilogo amaro per l’uomo chiamato a portare il Foggia in alto – migliorando il buon risultato conseguito dalla squadra con Zeman al timone, la scorsa stagione –, che già si era intuito a margine del pesante k.o. interno subito contro il Pescara sabato scorso, che ha dato il via a una dura contestazione da parte dei tifosi.

Aggiornato alle ore 9.20