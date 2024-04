Assalto alla Bcc di Rignano, il sindaco Di Fiore: "Questa terra non sarà mai della malavita"

Un nuovo attacco dopo quello del 2015. Il brusco, drammatico risveglio per la comunità di Rignano Garganico, scioccata dall'assalto notturno presso la filiale locale della Bcc: "I danni materiali ed economici sono ingenti, gli ambienti sono completamente sventrati a causa della deflagrazione della bomba utilizzata per la rapina. Siamo profondamente dispiaciuti per l'accaduto e siamo certi che le forze dell'ordine, che ringrazio per la tempestività e il prezioso lavoro che sempre garantiscono, faranno luce sull'accaduto, assicurando alla giustizia i delinquenti responsabili di questo duro colpo", ha commentato il sindaco di Rignano Luigi Di Fiore.

"Il desiderio di tutti - ha aggiunto il primo cittadino - è che quella luce che illumina piazza San Rocco non si spenga per sempre. Perché quelle insegne sono fonte di speranza a cui ogni giorno ci aggrappiamo per scorgere il futuro con fiducia. La fiducia, l'amore e la perseveranza che mettiamo in tutto ciò che facciamo, così come fanno tutte le donne e gli uomini per bene che lottano in questa magnifica terra. Che mai sarà della malavita e della delinquenza. Mai, costi quel che costi".