Assalto alla Bcc di Rignano Garganico: salta in aria sportello, colpo riuscito e danni ingenti

Furto con esplosivo alla BCC di Rignano Garganico. Nella notte del 6 aprile i malviventi hanno assaltato la sede dell'istituto di credito provocando danni ingenti anche alla struttura.

Lo sportello è stato letteralmente sventrato dalla deflagrazione. L'area è stata momentaneamente delimitata per consentire ai vigili del fuoco del comando provinciale di Foggia e ai carabinieri della compagnia di San Giovanni Rotondo, ciascuno per le proprie competenze, di effettuare i rilievi.

Il furto con esplosivo sarebbe avvenuto poco prima delle 5. Sono in corso verifiche sull'esatto ammontare esatto del bottino, atteso che il colpo sarebbe andato in porto. Da una prima stima sarebbero stati portati via 17mila euro.

All'esterno dell'istituto bancario, in piazza San Rocco, è stato recuperato e repertato anche un martello, utilizzato verosimilmente dalla banda della marmotta, tecnica che solitamente i malviventi utilizzano per assaltare postamat e sportelli bancari.

Il boato è stato avvertito dai residenti della zona e dalle famiglie che abitano sopra la banca, scesi in piazza per lo spavento.

Circa nove anni fa un episodio analogo. La Bcc restò chiusa per quasi sei mesi.