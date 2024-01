Bomba a Torremaggiore: salta in aria il bancomat di corso Matteotti, malviventi in fuga col malloppo

Bomba nella notte, a Torremaggiore, dove ignoti hanno fatto esplodere lo sportello bancomat dell'istituto di credito situato in corso Matteotti. Il fatto è successo intorno alle 4: il botto è stato udito nettamente in gran parte della cittadina; l'esplosione ha danneggiato la cassa, permettendo ai malviventi di impossessarsi del denaro presente all'interno. Il bottino non è stato ancora pienamente quantificato. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi tecnici e avviato le indagini del caso. In corso di acquisizione i filmati delle telecamere di sicurezza presenti all'interno e all'esterno dell'istituto bancario.