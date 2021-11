Bomba al postamat, ma la cassa non si apre e i malviventi restano a mani vuote: colpo gobbo a Stornarella

Salta in aria il postamat, ma la cassa non si apre e i malviventi restano a mani vuote. E' successo la scorsa notte, a Stornarella, dove ignoti hanno preso di mira lo sportello automatico dell'ufficio postale del paese. Secondo le prime informazioni raccolte, intorno alle 2, i ladri hanno posizionato la 'marmotta' esplosiva nello sportello atm. La deflagrazione è stata potente, ma non abbastanza da danneggiare la cassa. Così per i malviventi - almeno due - non è rimasta altra possibilità, se non quella di fuggire (a mani vuote). Sull'accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri, che stanno acquisendo i filmati delle presenti in zona.