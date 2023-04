Banda della marmotta in azione nel Foggiano: colpo da 30mila euro

Bomba al bancomat della filiale Intesa Sanpaolo di Sant'Agata di Puglia, sui Monti Dauni. In azione, la 'banda della marmotta': il fatto è successo intorno alle 4.30 del mattino, in viale XXIV Maggio, dove è stato fatto esplodere un potente ordigno che ha sventrato la cassa dello sportello automatico e causato notevoli danni agli uffici.

In questo modo, i malviventi sono riusciti ad impossessarsi del denaro, in corso di quantificazione (si stima tra i 30 e i 40mila euro complessivi). L'esplosione è stata nettamente udita in quasi tutto il paese; negli uffici dell'istituto di credito sono andate distrutte vetrate e arredi, e divelte intere porzioni di controsoffitto.

Sull'accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri, che stanno analizzando i filmati delle telecamere presenti in zona, mentre i colleghi della Sis hanno effettuato i rilievi tecnici del caso. Si tratta del terzo furto con esplosivo, l'unico andato a segno, registrato nelle ultime settimane nel Foggiano.