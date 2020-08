Bomba al bancomat 'Credem' di Cagnano Varano: malviventi precipitano con l'auto nella scarpata e fuggono a piedi

E' caccia ai malviventi che, la scorsa notte, hanno fatto saltare in aria il bancomat della 'Credem' di Cagnano Varano, impossessandosi della cassetta del contante. Lungo la via di fuga, l'auto della banda è precipitata in una scarpata, ma i malviventi sono riusciti ugualmente a dileguarsi a piedi.

E', in breve, quanto accaduto la scorsa notte, nel centro garganico: nel mirino dei malviventi è finito, per l'ennesima volta, lo sportello automatico della filiale di corso Giannone. Il colpo è avvenuto poco prima delle 4, quando il commando - utilizzando gas acetilene o la classica 'marmotta' - ha fatto saltare in aria lo sportello bancomat, riuscendo ad impossessarsi della cassetta con il denaro.

Subito dopo il colpo, un carabiniere libero dal servizio ha notato i malviventi fuggire a bordo di una 'Giulietta'. Con la propria auto, il militare ha inseguito il mezzo, lo ha perso per un breve tratto e lo ha riagganciato poco dopo ribaltato in una scarpata alle porte del paese.

L'auto però era vuota: i malviventi, sicuramente feriti e malconci, sono riusciti ad abbandonare l'abitacolo del mezzo e a fuggire con la cassetta del denaro, il cui contenuto - non ingente, secondo le indicazioni della filiale - non è stato ancora quantificato nel dettaglio.

Dall'alba di oggi, quindi, sono in corso battute e rastrellamenti del territorio da parte dei militari dell'Arma alla ricerca dei rapinatori che potrebbero essere ancora in zona. Non è la prima volta che la filiale di corso Giannone finisce nel mirino dei malviventi. Ulteriori informazioni utili alle indagini verranno dai filmati della videosorveglianza dell'istituto di credito e delle telecamere presenti in zona, già acquisiti dagli investigatori.