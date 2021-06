Bomba al bancomat di Biccari: salta in aria lo sportello della Banca popolare pugliese, malviventi in fuga col malloppo

La deflagrazione è stata fortissima e ha ridestato nel sonno l'intero paese. Sull'accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri che stanno visionando i filmati delle telecamere dell'istituto bancario e di quelle presenti lungo la via di fuga dei malviventi

Bomba al bancomat di Biccari, dove ignoti hanno fatto saltare in aria lo sportello della Banca popolare pugliese, fuggendo con l'incasso (o parte di esso).

Il fatto è successo intorno alle 3 della scorsa notte, quando un gruppo di malviventi (non è chiaro al momento il numero), utilizzando la consolidata tecnica della 'marmotta' esplosiva, è riuscito a far saltare in aria lo sportello automatico della filiale cittadina.

La deflagrazione è stata fortissima e ha ridestato nel sonno l'intero paese. Sull'accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri che, in queste ore, stanno visionando i filmati delle telecamere dell'istituto bancario e di quelle presenti lungo la via di fuga dei malviventi. Indagini in corso.