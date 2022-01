/ Via Attilio Benvenuto

Petardo in via Benvenuto, nel mirino l’auto di Masi: è la seconda al vicepresidente del Foggia

Il fatto è successo in via Attilio Benvenuto dove il mezzo era parcheggiato. L'episodio è all'attenzione della polizia, che ha avviato le indagini del caso e sta verificando la presenza di telecamere utili in zona