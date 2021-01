Bomba alle Poste di Volturino: in due fanno saltare in aria lo sportello automatico e fuggono col malloppo

Il bottino non è stato ancora pienamente quantificato, ma non dovrebbe essere ingente. Sull'accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri, acquisite le immagini delle telecamere per la videosorveglianza

Assaltato nella notte l'ufficio postale di Volturino, dove ignoti hanno posizionato una carica esplosiva nello sportello automatico, squarciandone la cassa per impossessarsi del denaro in essa contenuto.

Nel mirino dei ladri è finito il postamat in via Fontana Vecchia: i malviventi hanno utilizzato la tecnica della 'marmotta', riuscendo nell'intento di impossessarsi del denaro. La deflagrazione, udita nettametne da tutto il paese, ha causato danni alla struttura che necessiterà di interventi di ripristino.

Il bottino non è stato ancora pienamente quantificato, ma non dovrebbe essere ingente. Sull'accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri, che hanno acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza dell'istituto postale e quelle presenti lungo la via di fuga dei malviventi. Dalle prime indiscrezioni, si tratterebbe di due persone fuggite a bordo di un'auto (il modello non è stato reso noto). Indagini in corso.