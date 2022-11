Bomba nella notte nel Foggiano: assaltato sportello bancomat

Bomba nella notte, ad Ordona, dove ignoti hanno assaltato lo sportello bancomat della BPer, filiale della Banca Popolare dell'Emilia Romagna, presente in via Irpinia.

Il fatto è successo intorno all'una: il boato è stato fortissimo e ha svegliato l'intero quartiere; pesantemente danneggiata dalla deflagrazione la vetrata e i locali dell'istituto bancario. Al momento non è chiato se il furto sia stato consumato o meno. Sull'accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri (intervenuta anche la sezione investigazioni scientifiche) che hanno acquisito i filmati delle telecamere della filiale e quelle presenti in zona.

"I danni causati dall'esplosione sono notevoli", spiega amareggiata la sindaca di Ordona, Adalgisa La Torre, che questa mattina si è recata sul posto. "Temiamo che questo episodio possa spingere l'istituto bancario a non riaprire più la filiale, lasciando il paese orfano di un servizio fondamentale". In queste ore, i funzionari della Bper stanno valutando eventuali ammanchi dalla cassa dello sportello automatico.

"L'esplosione è stata fortissima - continua il primo cittadino - e solo per un caso fortuito non si contano danni collaterali a cose e persone". Quindi l'appello: "Chiediamo la presenza di più forze dell'ordine in paese: come sappiamo, Ordona dipende dalla Stazione dei carabinieri di Orta Nova, che però ha una popolazione cinque volte maggiore alla nostra e con problematiche note a tutti. Chiediamo, quindi, più uomini destinati ad Ordona, convinti che la presenza di più militari costituisca un deterrente per la criminalità", conclude.

Aggiornato alle 11.00