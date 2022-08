Commissari 'commissariati', l'ntervento straordinario per cambiare Foggia: "Facciamo tutti la nostra parte"

E' fuori discussione che Foggia abbia bisogno di un leader riconosciuto dal popolo e di una leadership.

Eppure, ha colpito un po' tutti la sferzata del Procuratore della Repubblica, Ludovico Vaccaro, a un anno esatto dall'insediamento della commissione straordinaria e a sei mesi dal termine della scadenza del mandato targato Magno-Grandolfo-Giangrande (salvo ulteriore proroga di 180 giorni).

C'è chi ha interpretato le dichiarazioni del magistrato come una sorta di commissariamento dei commissari, chi come un intervento straordinario dello Stato, altri come un ulteriore richiamo alla responsabilità dei foggiani.

Tuttavia, al netto delle diverse valutazioni, l'analisi e il tono perentorio di Vaccaro sulle condizioni in cui versa Foggia (che il numero uno della Procura ha bollato come una città "ancora troppo buia, poco illuminata, sporca, disordinata, dove i servizi di cui i cittadini hanno diritto sono assenti"), come minimo sono serviti a riaccendere il dibattito sul presente e futuro del capoluogo dauno, tenendo dentro tutti: associazioni, imprenditori e cittadini.

Su una cosa i foggiani sono più o meno tutti d'accordo: la gestione commissariale si è rivelata tutt'altro che convincente; il che - va specificato - non vuol dire assolutamente che la gente abbia nostalgia del governo targato Landella. Di una guida carismatica e coraggiosa, quello effettivamente sì. Se n'è accorta anche la 'Squadra Stato'.

Con la sua strigliata, Vaccaro ha soltanto certificato la necessità di un cambio di passo. "Ci saranno delle iniziative per la sicurezza dei cittadini e per la percezione di sicurezza. E ci saranno iniziative contro il degrado urbano e di contrasto contro l'abusivismo commerciale ed edilizio, però ognuno deve fare la sua parte. Contiamo anche sul contributo delle associazioni di categoria, ad esempio per la videosorveglianza".

Questa città la possiamo davvero cambiare?