Boato a Foggia, auto in fiamme in via dell’Immacolata: paura tra i residenti

Sono in corso le operazioni di spegnimento dell’incendio e di messa in sicurezza della zona in via dell’Immacolata a Foggia, dove circa due ore fa un boato ha spaventato i residenti. L’esplosione è stata provocata dall’incendio di un’auto – una Opel Corsa – parcheggiata davanti a una attività commerciale, in quel momento chiusa. L’esplosione ha danneggiato la saracinesca e la tenda da sole del negozio; potrebbe essere stata provocata da un corto circuito dell’auto, ma solo i rilievi in corso potranno determinare le cause. Pertanto, al momento non si può escludere la pista dolosa. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, anche la Polizia.