Operazione anticovid nel quartiere Ferrovia: elevati verbali per assembramenti, sequestrate auto senza assicurazione

Da alcuni minuti è in corso in via Podgora e nel quartiere Ferrovia di Foggia una operazione di polizia locale. Diverse le persone e veicoli controllati