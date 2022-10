La 'Squadra Stato' mette sottosopra Orta Nova: raffica di perquisizioni dopo gli omicidi Gaeta e Tammaro

E' in corso da alcune ore a Orta Nova un servizio ad 'Alto impatto' su Orta Nova, città tramortita dai gravi accadimenti del 3 settembre con l'omicidio di Andrea Gaeta e di lunedì 3 ottobre con l'uccisione di Gerardo Lorenzo Tammaro, padre del 26enne ristretto in carcere per il delitto di via Saragat. Sono state eseguite una serie di perquisizioni da parte della 'Squadra Stato', carabinieri, polizia e guardia di finanza. Accolto il recente appello del sindaco Domenico Lasorsa, che aveva chiesto un intervento urgente dello Stato: "Non si può più sottovalutare questa situazione".