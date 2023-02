Blitz degli ispettori del lavoro nei panifici del Foggiano: 'in nero' metà dei lavoratori controllati

Blitz degli ispettori del lavoro di Foggia nel settore della panificazione. Una intensa attività di vigilanza è stata eseguita, negli scorsi giorni, nei comuni di Orta Nova e Sant’Agata di Puglia, con l’impiego degli uomini dell’Ispettorato del lavoro di Foggia e i carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro. Le operazioni di verifica, spiegano dagli uffici di viale Di Vittorio, "sono state finalizzate alla incessante e vigile azione condotta sul territorio di Foggia e dell’intera provincia per il contrasto al fenomeno del lavoro nero e allo sfruttamento dei lavoratori nonché al controllo delle condizioni di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro".

All’esito degli accessi ispettivi, sono stati individuati 17 lavoratori alle dipendenze di 6 ditte, ed è stata constatata l’occupazione irregolare di otto lavoratori 'in nero', circostanza che ha generato l’adozione di 4 provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale per lavoro nero e 3 provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale per gravi violazioni alla disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro tali da arrecare pregiudizio all’incolumità dei lavoratori. Sono state, inoltre, rilevate irregolarità in materia di videosorveglianza e violazioni alle norme in materia di pagamento delle retribuzioni in denaro contanti senza l’utilizzo di strumenti tracciabili.