Blitz degli ispettori del lavoro sui cantieri: scoperti 19 lavoratori 'fantasma', irregolari 4 aziende su 6

Le attività in alcuni comuni dei Monti Dauni e alto Tavoliere. Comminate sanzioni per violazioni amministrative e adottati due provvedimenti di sospensione in ambito gius-lavoristico. Accertate anche sette violazioni in materia di sicurezza sul lavoro aventi carattere penale