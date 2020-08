Norme anti-Covid e turismo, blitz nei luoghi della movida garganica: raffica di controlli e sanzioni

Proseguono i blitz dei carabinieri nei locali della movida dei principali centri garganici, in queste settimane frequentati anche da molti turisti.

Nelle notti dei recenti fine settimana, infatti, nell’apice della stagione turistica segnata dall'emergenza Coronavirus, la compagnia carabinieri di Vico del Gargano ha svolto una serie di servizi di controllo del territorio per assicurare ai villeggianti ed alla comunità garganica tranquillità e sicurezza, tenendo conto dell’attuale normativa di prevenzione del contagio da Covid-19. Effettuati quindi controlli mirati sul litorale, nelle piazze e nei vicoli dove, per la presenza di locali pubblici, si concentrano gruppi di persone e si snoda la movida.

I locali delle località turistiche di Rodi Garganico, delle Isole Tremiti, di Foce Varano di Ischitella, di San Menaio di Vico del Gargano e del centro storico di Carpino e di Peschici, sono stati obiettivo di un monitoraggio dei carabinieri e, attraverso l’osservazione dei militari in abiti civili, è stato rilevato a vista il rispetto delle norme anti-Covid: 20 gli esercizi monitorati di cui 8 sanzionati al pagamento di 280 euro entro 5 giorni ed alla misura accessoria della chiusura sino a 30 giorni.

Le principali violazioni: mancanza di mascherine del personale dei locali, inadeguatezza della segnaletica e dei prodotti igienizzanti e inidonea organizzazione della distanza tra i clienti. Nell’ambito dei blitz nei luoghi della movida, l’azione ha consentito anche di contrastare il fenomeno dell’uso di stupefacenti e dell’abuso di sostanze alcoliche alla guida, che provocano comportamenti incontrollati e pericolosi, specie dove c’è un’elevata concentrazione di persone: 3 i segnalati alla prefettura per uso personale di droga trovati in possesso di dosi di marijuana e 2 denunciati per ubriachezza alcolica alla guida, con tassi che superavano oltre 4 volte i limiti previsti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Un locale è stato inoltre sanzionato per l’eccessiva emissione di musica ad alto volume. 75 le principali contravvenzioni al codice della strada elevate con conseguente detrazione di punti, riguardanti in particolare l’utilizzo delle cinture di sicurezza, del cellulare, il mancato utilizzo dei seggiolini per bambini e la velocità non commisurata alle condizioni della strada.