Il 'bivio della morte' di Borgo Incoronata fa paura: 80 vittime in 46 anni. I residenti: "Urge rotatoria a questo incrocio"

Si è perso quasi il conto di quante persone sono decedute in prossimità dell'incrocio che gli abitanti della zona di Borgo Incoronata hanno ribattezzato il 'bivio della morte'. Per un residente sarebbero una ottantina le persone che hanno perso la vita. "Sono due rettilinei, uno quando guarda avanti non si rende conto dell'incrocio".

Altro dettaglio che non sfugge a chi ogni giorno percorre quella strada, è che in prossimità dell'incrocio ha l'obbligo di fermarsi l'automobilista che proviene dalla strada provinciale e non chi percorre il tratto comunale. "Oggi le macchine sono quelle che sono, sono veloci, tutti quanti schiacciamo un poco e succedono i macelli" ammette un altro abitante di Borgo Incoronata.

A distanza di qualche anno dall'ultima promessa di un intervento, nulla è stato ancora fatto. Ad oggi la situazione non è cambiata ed il pericolo incidenti è dietro l'angolo.

Per non dover più piangere altre vittime, i residenti chiedono a gran voce l'intervento delle amministrazioni comunale e provinciale e la costruzione di una rotatoria che elimini definitivamente un problema che persiste ormai da circa 46 anni.

"Politici, siete buoni solo a parlare, le chiacchiere se le porta il vento. Parole parole parole. E i fatti?"