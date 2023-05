Tragedia in provincia di Foggia: morto bimbo di 21 mesi

Manfredonia è sotto choc per la tragica morte di un bambino di un anno e nove mesi deceduto per un tragico avvenimento, probabilmente per soffocamento. A darne notizia sui canali social è il sindaco Gianni Rotice, sgomento come tutta la città per la tragedia che ha colpito il piccolo. "L'Amministrazione e tutta la cittadinanza si stringono attorno allo straziante dolore della sua famiglia" scrive.

Trasferito d'urgenza a Casa Sollievo della Sofferenza, per il bambino non c'è stato più nulla da fare. L'episodio fa il paio con un'altra tragedia familiare che si è consumata nei giorni scorsi a Vieste, dove il cuore di una bambina di appena sei anni aveva smesso di battere per soffocamento.